Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Alanya deplasmanında kaybedilen iki puana olan öfke dinmiyor. Bu öfkenin merkezinde ise maçın hakemi Yasin Kol var. Sadece 37. dakikada Emrecan Uzunhan’ın oyundan atılması değil, öncesinde de yapılan hatalar siyah beyazlı camiayı çileden çıkardı. N’Koudou’ya ceza sahası içinde yapılan müdahale, Weghorst’un son adam tarafından indirilmesine rağmen faul atışını Alanyaspor’un kullanması, Fatih Aksoy’a ikinci sarı kartın çıkmamasına tepki büyük.

SUSMAYACAĞIZ

Yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Beşiktaş’a operasyon yapıldığını belirterek, “Başkanımız geçen yıldan beri operasyonel faaliyetlerde bulunan hakemlerin camiadan silinip süpürülmesini ısrarla talep etmişti. Ancak görüyoruz ki hakemler geçen sene kaldıkları yerden devam ediyor. Bu sene Beşiktaş’a uzanan kolları kıracağız. Artık susmayacağız. Ceza vereceklermiş. Umurumuzda değil. Yasin Kol’u sahada gören hiç kimse ‘Bu adam çok iyi hakem’ diyemez” dedi.

EMRECAN ÖZÜR DİLEDİ

Alanya deplasmanında kırmızı kart gördüğü için çok üzgün olduğunu söyleyen Emrecan Uzunhan, “Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmî maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzünt üsü içerisindeyim. Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum” dedi.

KART REKORU!

Beşiktaş mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı iki maçta üst üste kart görme rekoruna ulaştı. Kayserispor’la oynanan ligin ilk maçında 5 sarı kart ve 1 kırmızı kartla cezalandırılan siyah beyazlı oyuncular, Alanya deplasmanında da 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

BAŞKAN ÇEBİ, TFF'YE GİDİYOR

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçındaki hakem hataları sebebiyle resmî siteden bir açıklama yayınladı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, konuyla ilgili TFF’ye gideceğinin belirtildiği açıklamada, “Karşılaşma hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi’ne yeni bir kara leke olarak geçti. Skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz” ifadeleri yer aldı.

GÖZLEMCİ 'PENALTI' DEDİ

Maçın gözlemcisi Erol Ersoy’un, N’Koudou’ya yapılan müdahaleye ‘penaltı’ dediğini söyleyen Seyit Ateş, “Erol Ersoy oturduğumuz tribünün bir üst koltuğundaydı. Yanındaki arkadaşıyla sohbet ederken N’Koudou’nun pozisyonu için ‘penaltı’ dedi. Şahit olduk. Devre arasında kendisine sordum. Her şeyi yazdıklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

ISMAEL SINIFTA KALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, siyah beyazlı taraftarlardan en az maçın hakemi kadar tepki gördü. Alanya deplasmanında hücumcuları çıkarıp topu tamamen rakibe bırakan Fransız teknik adamın bu oyun anlayışı istatistiklere de damga vurdu. Siyah beyazlılar ikinci 45 dakika boyunca sadece bir isabetli şut çekebildi ve orta yapamadan devreyi tamamladı. Bu bölümde 39 pas yapabilen Beşiktaş’ın rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı ise üçte kaldı.

Beşiktaş'tan hakeme tepki: 'Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz' Beşiktaş Kulübü, Corendon Alanyaspor mücadelesinin hakemi Yasin Kol'la ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp "Dün skandal kararlara imza atan Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Valerien'in garip değişiklikleri Beşiktaş'ı yaktı Siyah beyazlılar ilk 30 dakikada N'Koudou, Salih Uçan ve Ghezzal'ın (pen.) golleriyle zoru kolaya çevirdi... Emrecan oyundan atıldı... Efkan jeneriklik frikiğiyle farkı ikiye indirdi... Valerien İsmael ilk yarının üç golcüsünü oyundan aldı... Saldıran Alanya, Saiss (k.k.) ve Candeias'ın (pen.) golleriyle bir puanı kaptı...