Türkiye Gazetesi

Ö. ÇETİN ENGİN

Ümraniye şoku sonrası Fenerbahçe için ilaç gibi rakipti Kasımpaşa. Elekten farksız defansı, top tutamayan orta sahasıyla daha kolayı bulunamazdı. 4-1-3-2 gibi dizilen Jesus'un Fener'i sadece böyle görünüyordu. Öndeki üçlünün sık yer değiştirmesi, kanatlara yakın sanılan Emre ve Lincoln'ün içeri deplaseleri ve King ile Valencia'nın istasyon çalışmaları Paşa'nın başını döndürdü âdeta, kimi tutacaklarını şaşırdılar.

FERDİ'NİN DEPARI

Portekizli teknik adamın sisteminde Ferdi ve Samuel'e körük gibi ciğer lazım. Sık sık 60 metrelik deparlar atmak zorundalar. Dün ilk golde önce Paşa atağını karşılayan Ferdi'nin ışık hızıyla bir anda rakip sahada belirmesi şaşırtıcıydı gerçekten. Genç oyuncunun King'e asisti mükemmeldi. Paşa bir de on kişi kalınca işi iyice kolaylaştı Kanarya'nın. Valencia'nın Emre Mor'a asistini taç çizgisinden yapması Jesus'un çok varyasyonlu oyun planının özeti gibiydi.

BİR USTA: ARDA GÜLER

Jesus taktik planında rakibin üstüne âdeta çullanıyor. Bu plan Ümraniye kapandığı için tutmadı, Paşa dün maçın başında açık oynamaya kalktığı için bu durumlara düştü. Ve tabii ki Arda Güler... Bu çocuğa nazar değmesin. Dün attığı iki gol de usta işiydi. Fakat farklı galibiyet sarı lacivertlileri yanıltmamalı. Kompakt oynayan takımlara karşı ilerleyecek haftalarda alınacak sonuçlar bu sezon için belirleyici olacaktır.

10 BİLE OLURDU

F.Bahçe'nin çok şey beklenen oyuncusu Emre Mor, yeni formasıyla resmî maçlarda ikinci golünü atarken, "Son maçın ardından geri dönmemiz gerekiyordu. Bana göre bütün goller güzeldi. Takım olarak iyi oynadık. Daha fazla, 10 gol atabilirdik" dedi.

Fenerbahçe Kasımpaşa'nın işini ilk yarıda bitirdi! 0-6 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda 3 gol attığı maçı 6-0 kazandı. Enner Valencia'nın 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Joshua King de hem attı hem attırdı. Jorge Jesus'un takımı ilk 2 haftada 9 gol atmayı başardı. Arda Güler de 2. yarıda oyuna girip 2 gol attı. Paşa ise Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'den de 6 yedi!

Fenerbahçe masada: Maxi pazarlığı İspanyol devinin Uruguaylı golcüsüyle el sıkışan sarı lacivertliler, bonserviste orta yolu bulmaya çalışıyor. Talepler teklif arasında uçurum var ama Fenerbahçe umutlu.