Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de transfer dönemi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

GUDJUFI NEVZAT DEMİR'DE

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Gudjufi’ye başarılar diledi." denildi.

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