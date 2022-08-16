Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Tanzanyalı santrfor Mbwana Ally Samatta'yı Belçika'nın KRC Genk takımına kiraladığını açıkladı. Samatta'nın satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı öğrenildi.

1 SEZON BOYUNCA KRC GENK FORMASI GİYECEK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." denildi.

Geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Samatta, 2016-2020 yıllarında KRC Genk takımında oynamıştı.

Genk de oyuncuyu kiraldığını duyurdu. Genk duyurusunda "Tahmin edin kim döndü" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Genk'te oynayacak Samatta'nın Sarı-Lacivertliler'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türkiye serüveninde 33 maça çıkan Samatta 6 gol atabildi. Avrupa futbol piyasasında Genk'teki başarılı performansıyla tanınan Tanzanyalı forvet, 2020 yılında Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe, Samatta için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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