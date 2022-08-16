Türkiye Gazetesi

Dün Fenerbahçe karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından taraftarlardan ve camiadan özür dileyen Kasımpaşa teknik direktörlerü Sami Uğurlu'nun mücadele sonrası istifasını yönetime sunduğu yönünde haberler ortaya atılmıştı. Gelen son dakika haberine göre Kasımpaşa, 44 yaşındaki teknik adamın istifasını kabul etti. Kararın kısa süre içerisinde resmeni olarak açıklanması bekleniyor.

MAÇ SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMA

Sami Uğurlu, 6-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası basın toplantısında; "Erken gelen bireysel hatadan yediğimiz ilk gol sonrasında 15. dakikada 10 kişi kaldık ve bizim adımıza maç bitti. Güçlü bir takım Fenerbahçe. Bireysel yetenekleri çok yüksek oyunculardan kurulu. Bu tarz güçlü takımlara karşı kadro kalitesinde 10 kişi kaldığımızda çok zorlandık. Ayakları iyi olan etkili bir takım. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Öncelikle camiamızdan kendi adıma özür diliyorum. Çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok bizim adımıza. Kötü bir maç oldu. Umarım en kısa zamanda telafisi olacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Sami Uğurlu, istifa ettiği yöndeki sorulara ise cevap vermek istemediğini söylemişti.

ŞENOL CAN İDDİALARI

Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktörlük için ilk adayın Şenol Can olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Samatta yolcu Fenerbahçe Kulübü, Tanzanyalı santrfor Mbwana Ally Samatta'yı Belçika'nın KRC Genk takımına kiraladı.

Fenerbahçe Kasımpaşa'nın işini ilk yarıda bitirdi! 0-6 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda 3 gol attığı maçı 6-0 kazandı. Enner Valencia'nın 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Joshua King de hem attı hem attırdı. Jorge Jesus'un takımı ilk 2 haftada 9 gol atmayı başardı. Arda Güler de 2. yarıda oyuna girip 2 gol attı. Paşa ise Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'den de 6 yedi!