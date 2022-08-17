Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlallerden dolayı 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ye sevkine karar verdi.

Atakaş Hatayspor'u talimatlara aykırı hareketten kurula sevk eden müşavirlik, Yukatel Kayserispor ve Kasımpaşa'yı usulsüz seyirci alınmasından, Galatasaray ve Gaziantep FK'yi saha olayları gerekçesiyle kurula yolladı.

PFDK'den Josef de Souza'ya şok! Göztepe maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza, 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Arda Kardeşler, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

PFDK'den Beşiktaş'a şok: 407 bin lira para cezası verildi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 407 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.