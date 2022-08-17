Türkiye Gazetesi

Eski başkan Burak Elmas döneminde Fatih Terim’in yerine göreve getirilen ancak 20 maçta sadece 7 galibiyet görebilen Domenec Torrent sarı kırmızılıların kâbusu olmaya devam ediyor. Başkan seçildikten sonra kendisiyle görüşen Dursun Özbek’e “Alacaklarımdan 1 avro bile indirim yapmam gerekirse avukatlarımla görüşürsünüz’ restini çeken Torrent, toplam 2 milyon 150 bin avro tutan alacaklarını tahsil ederek takımdan ayrılmıştı. Ancak Galatasaray’ın kendisini istememesine fena içerleyen Torrent konuyu bu defa FIFA’ya taşıdı.

20 MAÇTA 7 GALİBİYET

Sarı kırmızılı takımda çalışmaya başladığı günden bu yana gördüğü tutum sebebiyle kariyer imajının zedelendiğini ve bundan büyük zarar gördüğünü belirten Katalan teknik adam G.Saray’dan tazminat talebinde bulundu. Sarı kırmızılı takımın başında 158 gün kalan Torrent, 18 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 20 müsabakada görev aldı. Sarı kırmızılılar bu süreçte sadece 7 galibiyet alırken, 8 defa mağlup oldu. Domenec Torrent’li Galatasaray bu dönemde 1,3 puan ortalamasıyla Süper Lig’i 13’üncü sırada tamamlayabildi.

SNEIJDER’İN HAYALİ

Galatasaray’ın unutulmayan oyuncularından Wesley Sneijder hayalinin sarı kırmızılı takımı çalıştırmak olduğunu söyledi. Katıldığı programda Hollanda Futbol Federasyonu çatısı altında çalışmayacağını söyleyen Sneijder “Galatasaray’da harika zamanlar geçirdim. Orada başlamak harika olur. Umarım bir gün gerçekleşir” dedi.

Torrent'le mahkemede bitecek! Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Bu tabloyu o istedi. Hukuki anlamda avantajlı olduğumuz yerleri biliyoruz” dedi. Torrent ve ekibinin tazminatı 2,2 milyon avroyu buluyor.