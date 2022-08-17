Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, 3-0 öndeyken 3-3’e getirdiği Alanyaspor maçındaki hakem Yasin Kol’a büyük tepki göstermişti. Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, son iki haftada yaşanan hakem hatalarını görüşmek için dün TFF’ye gitti. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmesinin ardından soruları cevaplayan Çebi, “Beşiktaş’ın bundan fazlasını kaldıracak limitinin kalmadığını ilettik. Benim camiam mutsuz, benim camiam tedirgin, benim camiamın güvene ihtiyacı var” dedi.

NEDEN DÖNDÜLER?

Gerekenin yapılacağını umduklarını belirten Başkan Çebi, “Beşiktaş’ın tahammülü bitti. Hakemlerin hata şansı yok. Nasıl bir cerrah ameliyatta hata yapınca, hasta ölüyor. Hakemlerin de hata şansı yok” dedi. Yasin Kol’u bir daha maçlarında görmek istemediklerini açıklayan Çebi, “Ne yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Geçen sezon sorunları bitirmek için bir operasyon yapmışlardı, sonra vazgeçtiler. Giden hakemlerin geri dönmesi yanlıştı” ifadelerini kullandı.

İKİ BENZER POZİSYON..

“Fenerbahçe maçı ile bizim maçtaki fotoğrafı önlerine koyduk. Aradaki farkı sorduk. İkisinden biri doğru, hangisi doğru? Cevaplarını, alacakları kararlarla göreceğiz. İyilerin mükâfatlandırıldığı, kötülerin cezalandırıldığı bir düzen istiyorum.”

ŞEFFAFLIK TAVSİYESİ

Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşmede, hakemlerle ilgili TFF’nin daha şeffaf olması gerektiğini söylediğini belirten Çebi, ‘Eleştirileri sizler de’ cevaplayın. Sizler de çıkın, gerekeni yapın’ dedik” açıklamasında bulundu.

DELLE ALLI KARTAL OLUYOR

Orta saha takviyesi yapmak isteyen Kara Kartal, Dele Alli’yi bedelsiz kiralamak için kulübü Everton’la anlaştı. Ada ekibiyle satın alma opsiyonunda son detaylar görüşülüyor. Rakam, olabildiğince düşük tutulmaya çalışılıyor. Bir son dakika aksiliği olmazsa Alli’nin önümüzdeki günlerde imzaya geleceği öğrenildi.

ÜÇ HAFTA YOK

Alanya’dan şok bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş’a bir kötü haber de Rachid Ghezzal’dan geldi. Cezayirli yıldızın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ghezzal’ın üç hafta sahalardan uzak kalacak olması keyifleri iyice kaçırdı.

Beşiktaş'a genç yıldız! Besar Gudjufi transferi resmen açıklandı Beşiktaş'ın 18 yaşındaki orta saha futbolcusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladığı bildirildi.

Beşiktaş'ta Yasin Kol'a tepki büyük... Kol kırılacak! Alanya’da kendilerine operasyon yapıldığını savunan yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, “Bu sene Beşiktaş’a uzanan kolları kıracağız. Ceza verseler de umurumuzda değil” dedi.