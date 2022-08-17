Türkiye Gazetesi

Ö. ÇETİN ENGİN

Maçın 61. dakikası. Topla oynama yüzdelerine bakıyorum. Trabzonspor yüzde 62’ye 38 üstün. Skor ise 0-2... Olacak şey değil ama gerçek. Avrupa takımlarıyla aramızda yıllardır kapanmayan bir fark var: Olumlu atak bitirme yüzdeleri yüksek... Son vuruş becerileri büyük... Bu fark yıllardır böyle sürüp gidiyor. Trabzon da dün Kopenhag önünde iki numaralı bölgede al-ver yaparak topa sahip oldu ama Danimarka ekibi bir ani atakla ilk golü, çalışılmış bir yan topla ikincisini buldu.

GÜVENİMİZ ARTTI

Dün Bardhi ve Bartra’nın girişiyle birlikte atakları dikine isabetli bitirme yüzdemiz belirgin şekilde arttı. Kim ne derse desin. Kaliteli ayaklar takımın moral değerlerini ve öz güvenini yükseltiyor. Djaniny öne gelip pas istasyonu olurken, boşalttığı bölgelere takım arkadaşları deplase oldu. En önemli farklılık ise Abdullah Avcı’nın oyuncuları geçiş hücumlarında topun hızını artırdı. Futbolda 3. bölgedeki bölge değişimleri ve hızlı hücumlar artık işin olmazsa olmazı.

BU TAKIM ELENİR

Fakat Kopenhag gibi boylu savunmayı sık sık kenar ortalarla aşmaya çalışmayı anlamak zor. Nitekim golümüz de Bakasetas’ın füzesiyle geldi. Yoksa 0-2’lik mağlubiyet çok yazık olacaktı. Kalan bölümde temsilcimiz ikinci gol için yüklense de katı defans yapan rakibini aşamadı. Olsun... Trabzonspor bu takımı evinde eler. Yeter ki savunma anlamında dikkatli olalım. Karşılaşmanın rövanşı 24 Ağustos’ta oynanacak.

TURU BİZ GEÇECEĞİZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından umutlu açıklamalar yaparken, “Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bu maçta son derece tatmin olmuş durumdayım. Oyundan memnunuz. İkinci yarıda oyunun tamamında planladığımız dominant futbolumuzu gösterdik. Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik” diye konuştu.

TARAFTARLARLA BİRLİKTE

Taraftara da rövanş için mesaj gönderen Avcı, “Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum. Takım her geçen gün gelişmesini sürdürüyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi’nde yer almak” dedi.

TEK ÖN LİBERO

Trabzonspor’da Edin Visca’nın yokluğunda sağ çizgiyi Kouassi kullandı. Abdullah Avcı Siopis’i tek ön libero olarak değerlendirirken önüne dörtlü bir blok koydu. Bakasetas ve Abdülkadir Ömür forvet arkasında forma giydi. Kopenhag’la fizik farkı oyuncuları zorladı.

İKİNCİ YARIDA OYNADILAR

Trabzonspor’un iki yeni transferi Bardhi ve Bartra dünkü maçın ikinci yarısında süre aldı. Bartra defanstaki olumlu hamleleriyle dikkat çekerken, Bardhi de orta sahadaki futboluyla güven verdi. Her iki futbolcu da maçın ardından takım arkadaşlarınca tebrik edildi.

KOPENHAG’A TARAFTAR AKINI

Avrupa’nın farklı ülkelerinden yüzlerce Trabzonspor taraftarı Kopenhag’a akın etti. Maç öncesi Axeltorv meydanında ellerinde bayraklar ve Trabzonspor formalarıyla horon çeken taraftarlar maç boyunca da bordo mavili takımı destekledi.

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