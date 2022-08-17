Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Efsanelerle anılan 10 numaralı formayı Mesut Özil’in vedasıyla sırtına geçiren Arda Güler, ışık saçıyor. Sarı lacivertli tribünlerin Alex de Souza’nın yerine koyduğu, rakip taraftarların bile gönülden alkışladığı 17’lik Arda, Kasımpaşa karşısında attığı gollerle şimdiden tarihe geçti. Süper Lig’de 5 gole ulaşan en genç oyuncu unvanını yakalayan Arda Güler’in performansını selefi Alex de Souza gibi bir diğer efsane Roberto Carlos da yakından takip ediyor. Alex, “10 numara. Bravo Arda Güler” mesajıyla genç yeteneği kutlarken, Carlos da, “Eminim yakın gelecekte mükemmel bir yıldıza dönüşecek” ifadesinde bulundu.

HERKES ONU İZLİYOR

Jorge Jesus da Arda’nın performansından son derece memnun. Ekibiyle birlikte genç yeteneğin gelişimi için çok hassas bir program uygulayan Portekizli, İsmail Kartal gibi, Arda’yı koruyarak kazanmayı planlıyor. Jesus, Kasımpaşa maçı sonrası tebrik ettiği 10’aa aynı zamanda, “Kendi futbolunu oyna ama bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışma” uyarısında bulundu. Portekizli, “Kendini kanıtlamaya ihtiyacın yok, basit oyna” ikazı yaparak Arda’dan ayağında çok fazla top tutmamasını istedi. Bu arada Arda’nın heyecan verici performansı devlerin de gözünden kaçmış değil. PSG, Dortmund, Ajax, Liverpool, Arsenal, Manchester City scoutları genç yıldızı yakından takip ediyor.

NE GEREK VAR TRANSFERE!

Sezon başında adı gönderilecekler arasında geçen Enner Valencia, yönetimin golcü arayışlarına inat bir performans sergiliyor. D. Kiev maçında penaltı kaçırınca, ıslıklanan, gözyaşlarına boğulan Ekvadorlu golcü, lige fırtına gibi girdi. İlk iki haftada 4 gol, 1 asiste imza atan Valencia, 2007-08’den bu yana üst üste 3 Süper Lig maçında çifte gol sevinci yaşayan üçüncü isim oldu. Geçen sezonun son haftasına Malatya’ya 2 gol atan, 32 yaşındaki yıldız, Ümraniye ve Kasımpaşa’ya da aynı tarifeyi uyguladı.

JESUS'UN KAZANCI

Taraftara şampiyonluk hediye etmekte kararlı olduklarını söyleyen Valencia, “Benden de beklentilerin yüksek olduğunun farkındayım. Gollere devam ederek buna karşılık vermek istiyorum” dedi. Valencia’nın yakaladığı çıkışta Jorge Jesus etkisi de inkâr edilemez. Portekizlinin en önemli özelliği çalıştırdığı her takımda oyuncularını parlatması. Cardozo, Aimar, Gabigol, Diego gibi isimler Jesus’la yeniden çıkışa geçmişti. Tepki çektiği günlerde Valencia’nın arkasında duran Jesus şimdi bunun meyvelerini topluyor.

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e ömür boyu unutamayacağı nasihat Fenerbahçe Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek 3-3'lük Ümraniye maçını unutturdu. Sarı-Lacivertliler göz bebeği Arda Güler, 2. yarı oyuna girip iki şık gol attı. Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus, 17 yaşındaki yıldızla bir süre konuştu. Portekizli çalıştırıcı genç futbolcusuyla diyaloğunu paylaştı.