Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter hesabından "Manchester United'ı satın alıyorum" paylaşımı yaptı.

Premier League'de kötü günler geçiren İngiliz ekibinin taraftarları ve haber siteleri paylaşım sonrası heyecan yaşadı. Ancak bir kullanıcı tarafından kulübü satın alma konusunda ciddi olup olmadığı sorulan Musk, "Hayır, sadece şaka yapıyorum. Herhangi bir spor takımı satın almıyorum" cevabıyla haber sitelerini ters köşe yaptı.

ELON MUSK HANGİ TAKIMLI?

Bu paylaşım sonrası Elon Musk'un hangi takımlı olduğu merak edilmeye başlandı. Dünya çapında pek çok internet kullanıcısı Google'da Musk'un hangi takımlı olduğunu arattı. Musk'un hangi takımlı olduğu bilinmiyor ancak geçmişte Manchester United için "Çocukken sevdiğim takımdı" dediği biliniyor.

Premier League'de 2'de 0'la başlayan ve mazisini arayan Manchester United'ın taraftarları daha önce Musk'ı Twitter'da kulübü satın almaya çağırmıştı. United'ın sahipleri ise Amerikalı Glazer ailesi...

İngiliz Daily Mirror gazetesi geçen yıl, kulübü 2005 yılında 790 milyon sterline (957 milyon dolar) satın aldığından beri yönetimlerine karşı geniş bir taraftar muhalefetiyle karşı karşıya kalan Glazers'ın kulübü satmaya hazır olduğunu yazmıştı.

AYNI ESPRİYİ HEP YAPIYOR

Öte yandan, Elon Musk'ın haber sitelerini "trolleyen" bu paylaşımı akıllara, geçmişte yaptığı Coca-Cola paylaşımını getirdi. Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçtikten kısa süre sonra, "İçine kokaini geri koymak için Coca-Cola satın alacağım" diye tweet atmıştı.

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