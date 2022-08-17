MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI TRT SPOR'DA
Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Malmö maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Malmö ile Sivasspor 18 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Eleda Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu’ndan William Collum görev yapacak.
MALMÖ - SİVASSPOR CANLI İZLE
Sivasspor, bugün saat 11.30’da Sivas’tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı’ndan havalanan özel uçakla Malmö’ye gidecek. Malmö Havalimanı’na iniş yapacak Yiğidolar daha sonra kamp yapacağı otele yerleşecek.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi, yarın TSİ 18.00'da maçın oynanacağı Eleda Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip basın toplantısının ardından TSİ 18.30'da Elede Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
SİVASSPOR'UN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU
Sivasspor'un eleme turu ilk maçında Malmö ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Murat Paluli kamp kadrosunda yer almadı.
Sivasspor'un Malmö kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Charisis, Clinton N’Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski.”
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