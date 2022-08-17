Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mergim Berisha'nın alkol problemi olduğu ortaya çıktı. 24 yaşındaki Alman futbolcunun eski sevgilisi Vesa Vllasaliu, Twitter hesabından Berisha hakkında Türkçe bir paylaşım yaptı.

Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı çünkü gerçekler ona ağır geldi. İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdi de açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın!" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN ÖNCE ALEM YAPIYORMUŞ

Geçen yaz Salzburg'dan büyük umutlarla transfer edilen ve bonservisine 5 milyon euro ödenen Berisha'nın kendisine kulüp bulması isteniyor. Bunun nedeni ise özel hayatındaki çalkantılar... Yönetimin alkol konusundan haberdar olduğu ve Berisha'nın üstünü çizdiği biliniyor.

Vesa Vllasaliu, bir Twitter kullanıcısını kendisine sorduğu, "Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun?" sorusuna yanıt veren Vllasaliu, "Bir kadını gece 4'e kadar evde yalnız bırakamamalısınız. Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar!" dedi.

Sarı-lacivertliler ile 32 maça çıkan Alman oyuncu çıktığı bu mücadelelerde 8 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golü seçildi Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Royal Antwerp deplasmanında attığı nefis gol, UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golü seçildi... D Grubu'nda mücadele eden Sarı-Lacivertliler, 6. hafta mücadelesinde Belçika ekibini 3-0 mağlup edip gruptan çıkmayı başarmıştı.