Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Everton’dan Dele Alli için resmi girişimlere başladı. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine kiralama teklifini sundu.

Everton, Alli için Beşiktaş’a olumlu yanıt verdi. Siyah beyazlılar, İngiliz oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Everton ile anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş, Dele Alli’nin cevabını bekliyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

İtalyan transfer gurusu Fabrizio Romano'ya göre; orta sahaya PSG'den İdrisa Gueye'yi transfer edecek olan Everton, geçen sezon devre arasında Tottenham Hotspur’dan transfer ettiği Dele Alli'nin sözleşmesinden çıkmak istiyor. Yeni takımında sürekli forma şansı bulmak isteyen İngiliz yıldız, Beşiktaş yetkilileriyle yaptığı görüşmede de bu talebini dile getirdi.

Geçen sezon 29 maçta oynayan ve 2 gol atan Alli, bu sezon 2 maçta forma giydi.

Dele Alli, İngiltere Milli Takımı’nda 36 maçta görev yaptı.

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