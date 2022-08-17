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Voleybolda set vermeden altın madalya! 5. İslami Dayanışma Oyunları Türkiye damgası Voleybolda set vermeden altın madalya! 5. İslami Dayanışma Oyunları Türkiye damgası Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, finalde İran'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

Milli judocu Tuğçe Beder 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Milli judocu Tuğçe Beder 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen judo müsabakalarında Türkiye günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla kapattı.

Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı.