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Voleybolda set vermeden altın madalya! 5. İslami Dayanışma Oyunları Türkiye damgası Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, finalde İran'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
Milli judocu Tuğçe Beder 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen judo müsabakalarında Türkiye günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla kapattı.
Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı.