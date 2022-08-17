Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia 12’nci yılında 20 Ağustos’ta Hatay’dan start alacak. Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 53 rally, 31 raid olmak üzere toplam 84 yarışçının katılacağı ralli, 27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona erecek. 2.500 kilometrelik ve birçok zorlu parkurdan oluşacak yeni yarış rotası büyük bir çekişmeye sahne olacak.

MOTOSİKLET KATEGORİSİNE İSMİNİ VERDİ

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, TransAnatolia Rallisi’nde performanslarının en üstüne çıkacak sporculara destek olmaya da devam ediyor. Gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla dünyada sporun gelişmesine katkı sunan Castrol, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sponsoru olduğu TransAnatolia Rallisi’nde yer alan motosiklet kategorisine ismini verdi.

Castrol POWER1 olarak adlandırılacak motosiklet kategorisine bu yıl ayrıca yine Castrol’ün desteğiyle “POWER1 Rookie Cup” adıyla düzenlenecek yeni bir yarışma da eklendi. İlk defa TransAnatolia Rallisi’nde yarışacak sporcuların kendi aralarında bir alt kategori oluşturduğu ve amatör ruha bir övgü anlamı da taşıyan bu yeni yarışta günün birincileri ve yarış sonunda da ilk üçte yer alan sporcular ödüllendirilecek.

Bu yıl Castrol’ün otomobil kategorisinde ISUZU D-MAX iş birliği ile yer almasının yarışın tüm heyecanını da her yönüyle kendilerine yaşatacağını söyleyen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz “Performans ve dayanıklılığın ön planda olduğu TransAnatolia Rallisi’nde Castrol’ü tercih eden ISUZU D-MAX ile motor sporlarında güçlerimizi birleştirdik. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla yüksek performans gerektiren tüm sporların ve bu spor dallarındaki sporcuların gelişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. 2010 yılından bu yana başarıyla devam eden TransAnatolia Rallisi’nde yer almak da bize büyük bir mutluluk veriyor. Castrol Türkiye olarak başta otomobil sporları olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sporu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.