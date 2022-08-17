Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de bir türlü gerçekleşmeyen forvet transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Valencia'nun Uruguaylı santrforu Maxi Gomez, bonservisiyle birlikte alınacak. İspanyol basını, Fenerbahçe ile Valencia’nın 10 milyon euroya anlaştığını ve transferde hiçbir pürüzün kalmadığını yazdı.

VALENCİA YERİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞIYOR

Bu bedelin, başarı bonuslarıyla biraz daha yükselebileceği de kaydedildi. Haberde, sarı-lacivertlilerin Gomez transferini kısa sürede resmen açıklayacağı da yazıldı.

Gomez konusunda Fenerbahçe ile anlaşan Valencia’nın hemen düşük maliyetli iki yeni forvet için çalışmalara başladığı da kaydedildi.

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