Türkiye Gazetesi

Fanatik'te yer alan habere göre; Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un planları arasında yer almayan Cengiz Ünder için Galatasaray harekete geçti. Milli futbolcunun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan Buruk'un Cengiz Ünder'i Galatasaray'a transfer olması için ikna etmesi bekleniyor.

TUDOR'UN SİSTEMİNE UYMUYOR!

Marsilya'da bu yaz takımın başına Igor Tudor geçmişti. Hırvat hocanın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine konulan 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray talip oldu.

Galatasaray, Cengiz'i satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışıyor ancak Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak. Bu nedenle Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere ağırlık vermeyi düşünüyor. Cengiz Ünder'le, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan hocanın bu görüşmede Cengiz'i Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

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