Kasımpaşa, yeni sezonun 2. haftasında teknik direktörlük değişikliğine gitti.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında takımın başına geçen Sami Uğurlu ile 2022-2023 sezonuna başlayan Kasımpaşa’da alınan 2 mağlubiyetin ardından Uğurlu ile yollar ayrıldı.
2020-21 SEZONUNA ŞENOL CAN'LA BAŞLANMIŞTI
Lacivert-beyazlılar 2020-2021 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Can ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir” ifadelerine yer verilirken, 39 yaşındaki teknik adam resmi sözleşmeye imza attı.
Şenol Can, Kasımpaşa'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı.
İstanbul temsilcisi, sözkonusu 11 maçta dörder galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi! Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunun ilk haftasında Başakşehir'e 4-0, ikinci haftasında ise Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa, teknik direktörleri Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı. Yeni hoca konusunda ilk isim de belli oldu, işte detaylar...
Fenerbahçe Kasımpaşa'nın işini ilk yarıda bitirdi! 0-6 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda 3 gol attığı maçı 6-0 kazandı. Enner Valencia'nın 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Joshua King de hem attı hem attırdı. Jorge Jesus'un takımı ilk 2 haftada 9 gol atmayı başardı. Arda Güler de 2. yarıda oyuna girip 2 gol attı. Paşa ise Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'den de 6 yedi!