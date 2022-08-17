Tyson, hayranlarıyla selfieleri de sandalyede otururken çektirdi. Bu durum eski boksörün sağlığıyla ilgili endişelere yol açtı.
Tyson geçtiğimiz günlerde, ölümünü kastederek “Son kullanma tarihim çok yaklaştı” demişti.
Boksu sırt ağrıları sebebiyle bıraktığını belirten Tyson, 2020’de geçirdiği siyatik alevlenmesi krizi sebebiyle acıdan ağlamış ve iki hafta yatmak zorunda kalmıştı.
Mike Tyson gösteri maçıyla ringlere döndü
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.
Dünyaca ünlü boksörler Badou Jack ve Mike Tyson beraber namaz kıldı İsveçli boksör Badou Jack, ABD'li efsane boksör Mike Tyson ile beraber namaz kıldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.