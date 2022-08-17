Türkiye Gazetesi

West Ham United'ın bu yaz 6. transferi Thilo Kehrer oldu.

Londra'nın Bordo-Mavili kulübünden yapılan açıklamada, Kehrer'in bonservisi konusunda Fransa temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

West Ham United'da 24 numaralı formayı giyecek Kehrer'in sözleşmesinde, 2 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

12 MİLYON EURO ÖDENDİ

İngiltere basınına göre, West Ham United, bu transfer için PSG'ye 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Kehrer, 2018'de transfer olduğu PSG'de ise 128 maçta 4 gole imza attı.

Daha önce de Rennes'den Faslı stoper Nayef Aguerd için 35 milyon euro ödeyen West Ham, bu yaz transfere 124 milyon euro harcayarak kulüp rekoru kırdı.

Maxwel Cornet West Ham United'da! Arthur Masuaku'nun yerine Fransız yıldız Premier League ekiplerinden West Ham United, Burnley'nin sol kanat oyuncusu Maxwel Cornet'yi transfer etti. Londra kulübü sol beki Arthur Masuaku'yu Beşiktaş'a göndermişti.

Elon Musk Manchester United şakasıyla haber sitelerini "trolledi" Amerikalı milyarder Elon Musk, Premier League devi Manchester United'ı satın alacağını söyledi! Tesla ve SpaceX kurucusunun Twitter'dan yaptığı United paylaşımı çok sayıda haber sitesinde manşet oldu. Haberleri gören Musk kısa süre sonra "şaka yaptım" paylaşımıyla ters köşe yaptı.