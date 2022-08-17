Türkiye Gazetesi

Transferin suskun takımı İstanbulspor, Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımının Owusu'yu transfer etti.

İstanbul ekibi 20 yaşındaki Ganalı forvetle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "FC Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiğimiz forvet oyuncusu Raymond Frimpong Owusu, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı" ifadelerine yer verildi.

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Ukrayna temsilcisine Mart 2021'de transfer olan Owusu, geçen sezon Premier Lig'de 14 maçta 4 gol attı. Genç santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ile Ukrayna Kupası'nda birer müsabakada süre aldı.

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