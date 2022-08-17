Türkiye Gazetesi

Şaşırdım hem de çok şaşırdım.



Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk diyor ki, "Kulüpler yabancıların eline geçecek!



Dikkat! Kulüp elde gidiyor, demeye getiriyor.



Bitmedi. "Göztepe’yi Danimarkalı bir yatırımcı aldı. Beşiktaş da halka açık. Halka açık kısmını toparlarlar" diye iddiasını bir de örnekle desteklerken kendince muhtemel tehlikeye vurguda bulunuyor Yamantürk.



SÖMÜRGE KÜLTÜRÜ OLAN ÜLKELER

Dahası, devamında diyor ki, "Bazı toplumlar bunu kabul edebiliyor. İngiltere’de Ruslar gelip kulübü alıyor. Ama biz İngiltere değiliz. Belki sömürge kültürü olan toplumlar için bunu anlamak daha kolay ama bizde böyle bir kültür yok. Bu Almanya’da olmuyor!"



SERMAYE KAVRAMINI EN İYİ BİLEN ADAM

Yamantürk iyi tanıdığım, saygıdeğer bir iş ve spor adamıdır. Eğitimi de fevkaladedir. San Diego National Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olup, aynı okulda yüksek lisans yapmış biridir.

Yani, ekonomiyi, iş ve yönetim sanatını, uluslararası boyutta finans hareketlerini gayet iyi bilen, Güriş Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını yapmış biridir. Böyle birinden bu sözleri işitince insan ister istemez şaşırıyor. Acaba, "Bizim bilmediğimiz bir tehlike mi var ki, böyle bir çıkışta bulunuyor" diye. Öyle ise niye meselenin özüne inmiyor da sermayenin milletinin olmayacağını bile bile tribünlere oynuyor Yamantürk? Doğrusu anlamak mümkün değil.



ÇİN SERMAYESİ PREMIER LİG'DE



Premier Lig takımlarından Southamton'ın yüzde 80'ini Çinli iş adamı Jisheng Gao, 210 milyon sterline satın aldı. İngilizlerin umuru olmadı. Sadece Southamton mı? Manchester City, Aston Villa, West Bromwich Albion, Birmingham City de yabancılara satıldı.



İngilizlerin yine gıkı çıkmadı. Aksine "Ülke futboluna yabancı kaynak girişi oluyor", diye memnun oldular. Sonuçta futbol evrensel bir değer.



Bitmedi, İtalya'da Milan, İnter gibi köklü kulüpler yabancıya satıldı, bizim gibi Akdeniz ülkesi olan sıcak kanlı İtalyanlar bile feveran etmedi. İspanya'da Atletico Madrid, Espanyol, Grenada ve Nice ile Sochaux, Çinlilerin kontrolü altına girdi, ne İspanyollar ne de Fransızlar "Bizim kulüpler yabancıya nasıl satılır?" diye çıkışmadı.



SERMAYENİN MİLLİYETİ OLMAZ

Niçin, "Sermayenin milliyeti olmaz da ondan".



Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Nahyan ailesinden Mansun Bin Zayed Al Nahyan, dönemin Tayland Başbakanı Tahksin Shinawatra'dan 265 milyon sterline aldığı Manchester City'nin yüzde 13'lük hissesini Çin medya sermayesinden oluşan konsorsiyuma aynı fiyata 7 yıl sonra sattı. Hem de devlet destekli olarak, kimse de "Manchester City elden gidiyor" diye dertlenmedi.



Özetlersek, "Yerli ve milli olmak" borsa kote olmuş kulüp hisselerinin yabancıya satışına mani olmak mıdır yoksa şirketin, kulübün değerini daha değerli hale getirmek midir?



Cevabı, Tevfik Yamantürk gibi ekonomiyi bilenlere bırakıyor. Eğer Tevfik Bey diyorsa ki, "Ne olursa olsun yabancı sermayeye dur demeliyiz, yabancıya karşı çıkmalıyız!"



O zaman, kulüplerin yabancı teknik adam ve yabancı futbolcu transferlerine neden rıza gösteriyor da kendi yıldızlarını kendi teknik adamlarını yetiştirip, dünya piyasasına sunacak fikir önderliğini ateşlemiyor, lütfen biri bunu bana izah etsin.