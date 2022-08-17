Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımına konuk olacak. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, maç öncesi başkent Viyana'daki Viola Park'ta Brezilyalı savunmacı Gustavo Henrique ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

ALIOSKİ OYNAYACAK MI?

Austria Wien'in eledikleri Slovacko'dan daha güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Jesus "Austria Wien Avrupa'da prestiji olan bir takım. Yarın bize zorluk çıkarmaya çalışacaklar. İstanbul'daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz. Alioski, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci fiziksel olarak iyi durumdalar diyemem. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar. Maçın yoğunluğunu kaldıracak fiziksel durumda olmamaları normal" dedi.

"FENERBAHÇE, AVRUPA'DA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"

Fenerbahçe'nin her maçı kazanmak için oynadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam "İki takımın da Avrupa sıralamasına baktığımızda aşağılarda görüyoruz. Fenerbahçe hak ettiği yerde değil" diye konuştu.

"HENÜZ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Ligde henüz 2 maç oynadıklarını ve sezonun çok başında olduklarını aktaran Jesus "İstediğimiz seviyeyi yakaladık dersek kendimi kandırmış olurum. Geliştirmemiz gereken şeyler var ve daha da gelişecektir. Ofansif olarak daha iyi olmak için çalışıyoruz. 3 günde 1 maç yapan takımların 11'lerini değiştirmesi gerekiyor. Fenerbahçe için de bu durum geçerli olacak. Avrupa'da oynayanlar bu tarz değişiklikler yapmalı. Kadromuz bize bu imkanı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

GUSTAVO: BENİ HOCAMIZ İSTEDİ

Henrique de Avrupa'da oynanan her maçın zor geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti: Yarın zor bir maç bekliyoruz. Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Yarınki maç zor olacak. Avrupa Ligi'nde oynanan her maç gibi. Konsantrasyonumuz yüksek, iyi çalıştık. İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Gelişerek devam ediyoruz. Çalışmalarımız en iyi şekilde sürdürüyoruz. Beni hocamız istedi, çok mutlu oldum. Bu fırsat karşıma çıktığı için çok sevindim. Antrenman antrenman daha iyiye gidiyoruz.

Maxi Gomez transferinde önemli gelişme! Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor... Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği yeni forvet için Maxi Gomez ismi bir kez daha önce çıktı. İspanyol basını, Fenerbahçe ile Valencia’nın 10 milyon euroya anlaştığını ve transferde hiçbir pürüzün kalmadığını yazdı.

Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu'dan olay itiraf! Fenerbahçe'nin neden gözden çıkardığı belli oldu Fenerbahçe'nin Mergim Berisha'yı neden gözden çıkardığı belli oldu... Alman santrforun daha önce şiddet uyguladığı haberleriyle de gündeme gelen eski nişanlısı Vesa Vllasaliu, Berisha hakkında Türkçe tweetler atarak ifşada bulundu.