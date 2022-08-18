Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerinden birine imza atmak üzere. Henüz 26 yaşında olan, piyasa değeri yakın geçmişte 100 milyon avroyu bulan, İngiltere Millî Takımı’nın da formasını giyen Nijerya asıllı 10 numara Dele Alli, Beşiktaş’a çok yakın. Everton Kulübü, yıldız oyuncuyu geçen sezon Tottenham’dan transfer ettiğinde sözleşmede “20 maç oynarsa 12 milyon avro bonus ödenir” maddesi de yer aldı.

OPSİYON GÖRÜŞMESİ

Bu madde Beşiktaş’ın çok işine yarıyor. Dele Alli şu ana kadar 13 maça çıkmış durumda. Everton teknik direktörü Frank Lampard, özel hayatında sıkıntılar yaşayan yıldız oyuncuyu takımında istemiyor. Siyah beyazlılar, kiralama konusunda İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardı ama satın alma opsiyonu için görüşmeler sürüyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon avro olan Dele Alli’nin transferinin yarına kadar netleşmesi bekleniyor.

Totenham’da, Mauricio Pochettino ile birlikte dört sezonda 42 gol, 29 asist yaptı. Hocası gidince üç sezonda 14 gol, 8 asistte kaldı.

DOĞRU ADRES BEŞİKTAŞ

Dele Alli, kendisini yeniden ispatlamak için Premier Lig’de forma giymiş yedi oyuncuyu kadrosunda bulunduran Beşiktaş’ı en doğru adres olarak görüyor. Saiss (Wolverhampton), Cenk Tosun (Everton), Weghorst (Burnley), Masuaku (West Ham), Ghezzal (Leicester City), N’Koudou, Gedson (Tottenham), Beşiktaş’ın Premier Lig tecrübeli oyuncuları olarak dikkat çekiyor.

DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ

-Ailesiyle ciddi problemleri var. Anne ve babasıyla görüşmüyor. Alli soyismini formasından kaldırdı.

-İngiliz magazin medyasında gündemden düşmüyor. Bu yüzden piyasa değeri azaldı.

-Pochettino ile tekrar çalışmak için PSG’ye gidecekti. Gerçekleşmeyince oynama isteği azaldı.

SOL KANAT İÇİN YENİDEN ONDREJKA

Öte yandan, sol kanat için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jacob Ondrejka’yı tekrar gündemine aldı. İsveç’te Elfsborg forması giyen 19 yaşındaki oyuncu için 2,5 milyon avro bonservis bedeli isteniyor. Elfsborg ile olan sözleşmesi Aralık 2023’te sona erecek genç futbolcu, sezon başından beri iki maçta toplam 86 dakika süre aldı.

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