Türkiye Gazetesi

Cimbom’da transfer hareketliliği devam ediyor. Savunmasına takviye ararken eldekinden de (Nelsson) olma ihtimali bulunan Aslan bundan kurtuldu. Çünkü Sevilla, Nelsson yerine Bayern Münih’in genç stoperi Tanguy Nianzou’yu aldı. Marcao’nun yerine oyuncu bakan sarı kırmızılı yönetim Gent’in 25 yaşındaki stoperi Andreas Hanche Olsen’in işini bitirdi. Oyuncu için Cimbom’un 2,5 milyon avro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

ELIS GUN SAYIYOR

Tek stoperle yetinmeyi düşünmeyen sarı kırmızılıların ayrıca Portekiz ekibi Famalicao’da ter döken 20 yaşındaki Alexandre Penetra için de girişimlerde bulunduğu ve oyuncuyu bonservisiyle almak istediği belirtildi. Hücum bölgesine de takviye düşünen Galatasaray’ın küme düşen Bordeaux’da lisansı çıkartılmayan Alberth Elis konusunda da söz kestiği ifade edildi. 26 yaşındaki golcü oyuncunun sarı kırmızılı formayı giymek için çok gün saydığı vurgulandı.

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