Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Austria Wien maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko’dan daha güçlü bir takımla karşılaşacaklarını söylerken, "Austria Wien Avrupa’da prestiji olan bir takım. Yarın (bugün) bize zorluk çıkarmaya çalışacaklardır. İstanbul’daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz. Alioski, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci fiziksel olarak iyi durumdalar diyemem. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar" ifadelerini kullandı.

GELİŞMEMİZ LAZIM

Tecrübeli teknik adam, "Her maçı kazanma anlayışıyla sahaya çıkıyoruz. Rakipten bağımsız söylüyorum bunu. İki takımın da Avrupa sıralamasına baktığımızda aşağılarda görüyoruz. Fenerbahçe hak ettiği yerde değil" vurgusu yaparken, "İstediğimiz seviyeyi yakaladık dersek kendimi kandırmış olurum. Geliştirmemiz gereken şeyler var ve daha da gelişecektir. Ofansif olarak daha iyi olmak için çalışıyoruz. 3 günde 1 maç yapan takımların 11’lerini değiştirmesi gerekiyor" dedi.

GUSTAVO HENRIQUE: DERSİMİZE ÇALIŞTIK

Fenerbahçe’nin yeni stoperi Gustavo Henrique, "Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Maç zor olacak. Avrupa Ligi’nde oynanan her maç gibi. Konsantrasyonumuz yüksek, iyi çalıştık. İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Takım olarak gelişerek devam ediyoruz" açıklaması yaptı.

MANFRED SCHMID: FENER DÜNYA DEVİ

Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, "Takım olarak iyi mücadele etmek istiyoruz. Fenerbahçe’yi olabildiğince zorlamayı hedefliyoruz. Kalite olarak tartışmaya gerek yok. Fenerbahçe’nin kalitesi ortada, bir dünya devi buraya geldi. Beraberliği korursak elimize gol fırsatları geçecektir" açıklaması yaptı.

HİÇ DE KOLAY OLMAYACAK

Şampiyonlar Ligi’nden elenen, lige istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, sonrasında Avrupa Ligi’nde Play-off’a çıkıp, Kasımpaşa’ya da 6 atarak moral bulmuştu. Ancak sarı lacivertlileri zorlu bir periyot bekliyor. Bugün deplasmanda oynanacak Austria Wien maçıyla birlikte Fenerbahçe 17 günde 5 karşılaşmaya çıkacak. Avusturya dönüşü 22 Ağustos’ta lig lideri Adana Demirspor’u misafir edecek sarı lacivertliler 25 Ağustos’ta Austria Wien’le Kadıköy’de rövanş yapacak. 29 Ağustos’ta Konya deplasmanına gidecek Fenerbahçe, 3 Eylül’de Kayseri’yi ağırlayacak.

AVRUPA’DA 245. MAÇ! KUPA 2'DE 127'NCİ SINAV

UEFA Avrupa Ligi Play-off ilk maçında Austria Wien’e konuk olacak Fenerbahçe, uluslararası arenadaki 245. maçına çıkacak. Sarı lacivertlilerin geride kalan 244 maçta 88 galibiyet, 103 yenilgi, 53 beraberliği var. Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası olan Avrupa Ligi’nde oynadığı 127 karşılaşmada ise 53 galibiyet, 42 yenilgi alırken, 31 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

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