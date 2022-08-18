Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, acı haberle sarsıldı. Özbek'in annesi Kezban Özbek'in vefat ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in değerli annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhumeye Allah'tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Güç Dursun Özbek'te Ada, Florya arazisi ve Kemerburgaz gibi taşınmazlar konusunda tam yetki alan Başkan Dursun Özbek bu projelerle Bankalar Birliği’nden çıkarak kulübün bütün borçlarını kapatacaklarını söyledi.

Dursun Özbek: Onlardan daha iyiyiz Galatasaray'da 2022 yılı bütçesi onaylanırken Başkan "Mali yapı ve borç stoku açısından rakiplerden çok daha iyiyiz. Sebebi de ürettiğimiz Riva gibi projeler" dedi.

Dursun Özbek'ten Florya'yla ilgili çarpıcı yorum: Utandım! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Geçen hafta Eyüpspor’un tesislerini gezdim ve ben Galatasaray Kulübü Başkanı olarak utandım. Florya’daki tesisler büyüklüğümüze uygun değil" dedi.

Dursun Özbek Galatasaray Adası'ndan sonra Kemerburgaz'ın da tapusunu aldı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpsultan Tapu Müdürlüğü'nde Milli Emlak’ta bulunan Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin üst kullanım hakkı tapularını aldı. Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray Adası'nın tapusu alınmıştı.