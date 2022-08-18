Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertlilere pahalıya patlayacak. Güler'in transfer olduğu Gençlerbirliği'nde saklı bulunan sonraki satıştan yüzde 20 kazanç elde edeceği ibaresi, Fenerbahçe yönetimini zorluyor. Sonraki satıştan gelecek %20 payı Gençlerbirliği'ne vermek için el sıkışan sarı-lacivertliler, bu anlaşmayı ortadan kaldırmak için 3 milyon Euro teklifte bulundu. Başkent ekibi ise olumsuz yanıt vererek pazarlığı 5 milyon Euro'ya çıkardı.

İLK TEKLİFE OLUMSUZ CEVAP

Arda Güler'i yüksek bir bonservis bedeline satmayı planlayan Fenerbahçe, bu maddeyi ortadan kaldırmak istiyor. Gençlerbirliği ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler %20 pay için 3 milyon Euro teklifte bulundu. Başkent ekibi ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Gençlerbirliği'nin Arda Güler'in %20'si için 5 milyon Euro istediği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den bir yalanlama gelmedi.

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e ömür boyu unutamayacağı nasihat Fenerbahçe Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek 3-3'lük Ümraniye maçını unutturdu. Sarı-Lacivertliler göz bebeği Arda Güler, 2. yarı oyuna girip iki şık gol attı. Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus, 17 yaşındaki yıldızla bir süre konuştu. Portekizli çalıştırıcı genç futbolcusuyla diyaloğunu paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi Arda Güler oldu.

Arda Güler'den önce o vardı! Ömer Faruk Beyaz'ın geldiği nokta... Fenerbahçe 'den ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oluyor. Ömer Faruk Beyaz ,Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden FC. Magdeburg'a kiralık gitmek üzere.