Türkiye Gazetesi

Petrol Ofisi, Türk futbolunun iki önemli kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarına yönelik sponsorluk sözleşmeleri, her iki kulüple önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenlerle imzalanacak.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE ATILAN ADIMLAR”

1 Eylül itibarıyla Petrol Ofisi’nde CEO’luk görevini üstlenecek olan Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bu topraklarda, milli olanaklarla doğmak, Türkiye’nin en köklü, en büyük şirketlerinden biri olmak ve sektörlerinin geleneksel lideri olmak, bir şirkete birçok alanda farklı sorumluluklar yükler. Bu bir sorumluluk duygusundan da öte, kurulduğumuz ilk günden bu yana Petrol Ofisi olarak taşıdığımız temel bir felsefedir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin gelişimini destekleyen her projede, yenilikçi ve öncü olma misyonumuzla hareket ediyoruz. Spora desteklerimizi de anlık başarılardan uzak, Türkiye’nin geleceğine doğru atılan adımlar olarak görüyoruz. Türk futbolunun lokomotifi olan iki güzide kulüp, ebedi dost Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir arada olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursaspor haberleri... Timsah'a 2 milyon TL'lik forma sponsoru Bursaspor haberleri... Bursaspor Kulübü, yeni sezon için forma göğüs sponsorluğu konusunda Zeplinx firması ile el sıkıştı. Yeşil-beyazlı kulüp bu anlaşma sonucunda 2 milyon TL kazanç sağladı.

Beşiktaş forma sponsoru Rain, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı"nı ödedi Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı... Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı, göğüs reklamı nedeniyle sponsorumuz Rain tarafından Beşiktaş’a katkı olarak sunuldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu. Trendyol ile güç kazandıklarını belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "Bu işbirliği ile Trendyol bize ‘sadece bugünün sponsoru değil, geleceğin sponsoru olarak sabırla ilerleyeceğiniz her yolda sizinle birlikteyiz’ dedi, bu değerli katkıları bizim için çok kıymetli" dedi.