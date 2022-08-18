Türkiye Gazetesi

MHK'den Yasin Kol açıklaması... Murat Ilgaz, Alanyaspor - Beşiktaş maçının olayı hakemi Yasin Kol için "Gözlemci raporları çok tatmin edici değil. Eksiklikleri doğrultusunda, iki tane gözlemci notu kabul edilebilir sınırların birazcık dışında. Buna paralel biraz dinlenecek ve sırası geldiğinde maç verilecek" dedi.

Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye baskın: Sabrımız bitti Hakem hatalarına öfke saçan Çebi, “Nasıl bir cerrah ameliyatta hata yapınca, hasta ölüyor. Hakemlerin de hata şansı yok. Yasin Kol’u bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz” dedi.

MURAT ILGAZ: SARI KARTLARIN ÇOK KOLAY ÇIKTIĞINI TESPİT ETTİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim seminerinde basını bilgilendiren MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, MHK olarak Beşiktaş maçı hakemine bu hafta görev verilmemesiyle ilgili soruyu, şöyle yanıtladı:

"Geçtiğimiz 2 haftada bazı minör hatalarla elbette karşılaştık. Türkiye'de sarı kartların çok kolay çıktığını ve devamında sorunlar oluştuğunu tespit ettik. Sadece bunlar değil çok fazla taciz, mobbing var hakemlere. Aynı oyuncular Avrupa'da daha değişik Türkiye'de daha değişik tutumda oluyorlar. Biz tespit ettikten sonra 2 haftada mobbing konusunda hakemlerin daha güçlü yaptırımlı davranmasını istedik. Teknik heyetlerin daha fazla hararetli olduğunu gördük. Bununla ilgili de tedbir alsınlar diye hakemleri uyardık."

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu.. Açılış maçında Ali Şansalan düdük çalacak Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

"SARI KARTLAR EL BOMBASI GİBİDİR"

"İlk sarı kartın biraz ucuz, kolaya çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi. Hakemlere, 'sarı kartlar el bombası gibidir, yüzde yüz doğru olması gerekir' dedik. 'Basit sarı karttan sonra ikiciden ihraç ederseniz, ilki daha fazla sorgulanır ve ihraç da daha fazla sorgulanır' dedik. 'Mutlaka büyük bir ciddiyet ve doğrulukla gösterilmesi gerekir' dedik. İlk sarı karttan hakem tarafından kaçınılabilirdi ama ikinci olmayacak demek söz konusu değil, ikinci kart doğru. Fakat maçın gidişatı kararları tartışılır hale getirdi."

Beşiktaş'ta Yasin Kol'a tepki büyük... Kol kırılacak! Alanya’da kendilerine operasyon yapıldığını savunan yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, “Bu sene Beşiktaş’a uzanan kolları kıracağız. Ceza verseler de umurumuzda değil” dedi.

"Açık olmak gerekirse iki önemli karar var, iki penaltı da doğruydu. Fakat maç içinde standardı tutturamaması, ilk maçın verdiği tedirginlikle istediğimiz seviyede maçı tamamlayamadı. Biz de bu sabah kendisine ve diğer hakemlere, çünkü diğer hakemler de tecrübe kazanmak zorunda bu hatalardan, 'çok fazla sarı gösterildiğini, bunun azaltılması gerektiğini' özellikle vurguladık. Ne zaman görev alacak Yasin Kol? Gözlemci raporları çok tatmin edici değil. Eksiklikleri doğrultusunda, iki tane gözlemci notu kabul edilebilir sınırların birazcık dışında. Buna paralel biraz dinlenecek ve sırası geldiğinde maç verilecek."

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