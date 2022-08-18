Türkiye Gazetesi

Corendon Alanyaspor 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Pedro Pereia'yı İtalya'nın Monza takımından 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bilindiği üzere sağ bek bölgesinde eksikliğimiz vardı. Uzun süredir teknik ve transfer komitesinin takip ettiği ve görüştüğü İtalya'dan Monza takımından sağbek olarak transfer ettik. Kulübünüze faydalı olacağına inanıyoruz. Genç, futbol bilgisi ve zekası olan iyi bir futbolcu. Corendon Alanyaspor’a ve kendisine hayırlı olsun aramıza hoş geldin diyoruz” dedi.

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"TÜRK TAKIMLARINA AŞİNAYIM"

Corendon Alanyaspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Pedro Pereira, imza töreninde şunları söyledi:

"Elbette bu transferden dolayı çok mutluyum. Hem böyle bir takıma geldiğim hem de böyle bir ortamda olduğum için. Takımın başarısı için ve kendim için Alanyaspor için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Alanyaspor'u Wilson Eduardo'dan dolayı biliyordum. Takıma aşinaydım. Dönem dönem sonuçları puan durumundaki yerlerini gözlemliyordum. Farklı arkadaşlarım daha var diğer takımlarda. Bu yüzden Süper Lig'e de hakimim. Zaten Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği için Türkiye'deki takımlara aşinayım. Arkadaşım Wilson ile konuştuğumda takımla ilgili çok pozitif bilgiler verdi. Bu da benim buraya gelişimi kolaylaştırdı. Artık hem kişisel hem de takımın hedeflerine ulaşması için sahada elimden geleni yapacağım."

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