Çaykur Rizespor, Anthony Van Den Hurk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Karadeniz ekibi, İsveç'in Helsingborg IF takımında forma giyen 29 yaşındaki santrfor Anthony Edsel Johannes van den Hurk'u 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele ediyor.
Çaykur Rizespor haberleri... Bülent Korkmaz: Önce mücadele, sonra sistem, taktik, teknik, yetenek Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bir hedefimiz var, o hedefe de taraftarsız ulaşamayız. İnşallah onlar da cumartesi günü stadyumu doldururlar" dedi.
Valerien Ismael'in gözüne giremeyen Kerem Kalafat Çaykur Rizespor'a kiralandı Çaykur Rizespor Beşiktaş'tan 21 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'ı kiraladı. Geçen sezon devre arasında Önder Karaveli tarafından kiralık oynadığı Uşakspor'dan geri çağırılan Kerem, Valerien Ismael'in gözüne giremedi.
Çaykur Rizespor yeni başkanını seçti... Bayrağı İbrahim Turgut devraldı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanlığına İbrahim Turgut seçildi. Süper Lig'e geçen sezon veda eden Karadeniz ekibinde Tahir Kıran görevinden istifa etmişti.