Türkiye Gazetesi

Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda kadınlar 5 bin metrede milli atlet Yasemin Can yarıştı.

Yasemin, 14.56.91'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet, 10 bin metrede altın madalya kazanmıştı.

Yasemin Can Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altına koştu Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Yasemin Can, atletizm kadınlar 10 bin metre finalinde 32:34.45'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

YASMANİ VE TUĞBA FİNAL KOŞACAK

Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli, Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda seçme ve yarı final müsabakalarında yedi milli atlet yarıştı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarı finalinde 49.34'lük derecesiyle üst üste üçüncü kez finale kaldı.

Yasmani, 2016'da Avrupa Şampiyonu, 2018 ise Avrupa ikincisi olmuştu.

Aynı yarışta İsmail Nezir 49.75'lük derecesiyle yarı final serisinde beşinci olarak elendi.

EDA TUĞSUZ VE ERSU ŞAŞMA FİNAL GÖREMEDİ

Milli sporcu Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engelli seçmesinde 9.31.86'lük derecesiyle finale yükseldi.

Diğer seride yarışan Ruken Tek, 10.31.64'lük dereceyle son sırada kaldı.

Kadınlar 800 metrede yarışan Ekaterina Guliyev, 2.01.59'lük derecesiyle yarı final vizesi aldı.

Cirit atmada Eda Tuğsuz ile sırıkla atmada Ersu Şaşma, finale yükselemedi.

Öte yandan kadınlar çekiç atmada finalde yarışan Kıvılcım Kaya, müsabakayı 11. olarak noktaladı.

Atletizm haberleri... 10 bin metre yürüyüşte milli atlet Mazlum Demir altın madalya kazandı Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde Mazlum Demir altın madalya kazanırken, Hayrettin Yıldız da yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.