Türkiye Gazetesi

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus şunları söyledi:

"Hiçbir teknik direktör maçtan önce neler olacağını bilemez ama takımını en iyi şekilde hazırlar. Defansif olarak iyiydik bugün. 2-0 gibi net bir skorla ayrılıyoruz. Bize turu garantilemese de rahatlamamızı sağlıyor."

Fenerbahçe Austria Wien'i deplasmanda Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle devirdi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play -off turu ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 0-2 mağlup etti. 90 dakika üstün bir futbol sergileyen Jorge Jesus'un takımı "rotasyonlu" kadrosuyla rahat kazanırken ilk Joshua King'den geldi. Norveçli santrfor Süper Lig'de de Kasımpaşa'ya 2 gol atmıştı. Serdar Dursun'un 89'da attığı gol tabelayı belirledi.

"Benim için ideal 11 diye bir şey. 3 günde 1maç yapıyoruz, bu maçları oynayan takımların bunları yapması gerekiyor. Joshua King de bunu gördük. 3 günde 1 maç yapan takımların bunları yapması gerekiyor."

"Alioski'nin iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Hem yorgunluğu vardı, hem de sarı kartı o nedenle oyundan aldım."

SÖRLOTH VE MAXİ GOMEZ SÖZLERİ

Jesus, bir gazetecinin transferde isimleri geçen Maximiliano Gomez ve Alexander Sörloth'a ilişkin soruya, "Şu anda Fenerbahçe'de olmayan oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Belirttiğiniz isimler Fenerbahçe'ye yazılıyor ama ben bu konuda konuşmak istemiyorun. Elimdeki oyunculara güveniyorum. Belirtmiş olduğunuz isimler alınabilir." şeklinde yanıt verdi.

ATTİLA SZALAİ: TARAFTARIMIZ HARİKA

Macar stoper Attila Szalai ise turun henüz bitmediğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Turu geçtik diyemeyiz ama ilk ayağı harika tamamladık. Play-off'lar çift maç, bunu asla unutmamalayız. Önemli bir galibiyet elde ettik. İyi savaştık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk yarıda ofansif anlamda düzeltmemiz gereken yerler vardı. Performansımızdan mutluyum."Taraftarımızdan mutluyum. Harika bir atmosfer oluşturdular. Haftaya Kadıköy'de böyle bir atmosfer bekliyoruz, onlarla gurur duyuyoruz."

Ali Muhammed (Bobby Dixon) Fenerbahçe Beko'daki idari görevinden ayrılıp Amerika'ya döndü Fenerbahçe efsanesi Bobby Dixon ya da Türk vatandaşlığına geçtikten sonra aldığı isimle Ali Muhammed, Sarı-Lacivertliler'e veda etti. 36 yaşındaki Amerikalı guard 6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'yle 36 yaşında yollarını ayıran Bobby Dixon basketbolu bıraktıktan sonra idari görevinden de ayrılmış oldu.