Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Avrupa Ligi Play-off’unda bir zamanların Avusturya efsanesi Austria Wien’e konuk oldu Fenerbahçe. Grupların eşiğindeki mücadeleye temsilcimiz Fenerbahçe, 6-0’lık Kasımpaşa galibiyetinin moraliyle çıkarken, şampiyonluk hasreti Fenerbahçe’den fazla olan Viyana ekibi de ligdeki kötü gidişatı unutturma hevesindeydi. İstediğini alan sarı lacivertliler oldu. Kadıköy’deki maçta iki ihtimalde tur bizim, yenilsek bile 3 yememiz gerek...

BİR KİNG KLASİĞİ...

Maça sürpriz bir kadro ve dizilişle başladı Fenerbahçe. Kasımpaşa’ya fark atan kadrodan tam 7 isim yoktu sahada. Alioski ilk on birde tanıştı sarı lacivertli formayla. 3-4-3’e dönen Jesus, sağ stoperde Lemos’u tercih ederken, gözdeleri, Osayi, Arao ve Valencia’yı yedek soyundurdu. Kasımpaşa maçında olduğu gibi önüne atılan derinlemesine pasla ceza sahasına giren King, net bir vuruşla yine perdeyi açan isim oldu. Dakika yine 8’di: 1-0.

BEKLE BİZİ GRUPLAR

Ancak bu sefer beklenen fark gelmedi. Austria Wien, beceriksizdi. İşin fenası, kötü oyununa Fenerbahçe’yi de uydurdu. Üst üste 5 isabetli pasa hasret kaldığımız maçta iki takım da sonuca razı bir hal içindeydi. Serdar Dursun’un heba ettiği bir pozisyonu saymazsak heyecan verici bir pozisyon bile izleyemeden bitirecektik ki, Serdar durmadı: 2-0. İstediğimizi almanın keyfi içindeydik. Şimdi Kadıköy’de tur zamanı.

SERDAR'DAN JESUS'A: OYNAMAK İSTİYORUM

İkinci golü atan Serdar Dursun, “İyi oynadık. Bazı pozisyonlarda daha iyi olabilirdim. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum” derken, “Hoca şans verince elimden geleni yapıyorum. Oynamak istiyorum, bakalım sezon uzun ne olacağını göreceğiz” açıklaması yaparken Szalai ise, “Taktik olarak çok iyiydik. Hoca bizi her maça çok iyi hazırlıyor” sözlerini kullandı.

KING KORKUTTU

Fenerbahçe’de, Kasımpaşa ve Austria Wien maçlarında ağları bulan Joshua King sakatlandı. Norveçli golcü dünkü maçın 57. dakikasında arka adalesinde problem yaşadı ve oyuna devam edemedi. King’in durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netleşecek.

FENER’DE GOLCÜ ÇABASI

F.Bahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferinde büyük çaba harcıyor. İspanyol külübü Valencia, Gomez için 12 milyon avroda diretiyor. Fener ise 10 milyona çıktı. Kiralık istenen Sörloth’un 3 milyon avroluk yıllık ücreti problem. Fenerbahçe’nin kısa sürede iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor.

F.BAHÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Başta THY Euroleague şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıda büyük payı olan Ali Muhammed (Bobby Dixon), F.Bahçe’den ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp, “Kişisel sebeplerle ayrılan efsaneleşmiş sporcumuz her zaman Fenerbahçe Ailesi’nin bir ferdi olacaktır” paylaşımıyla oyuncuya teşekkür etti.

BENİM İDEAL 11'İM YOK

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien karşısında Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Lincoln, Arao, Zajc ve Valencia’yı yedek soyundurdu. Kart cezalısi Emre Mor ise kadroda yoktu. İyi bir sonuç aldıklarını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, “Benim için ideal 11 diye bir şey yok. 3 günde bir maç yapan takım olarak her maça farklı 11’le çıkmamız gerek. King’de de gördük bunu. Önceki maçta da oynadığı için bir kas problemi oldu o yüzden tedbir olarak kenara aldık. Bu değişiklikleri yapmaya devam edeceğiz. Alioski ilk maçında iyi oynadı” sözlerini kullandı.

Fenerbahçe Austria Wien'i deplasmanda Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle devirdi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play -off turu ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 0-2 mağlup etti. 90 dakika üstün bir futbol sergileyen Jorge Jesus'un takımı "rotasyonlu" kadrosuyla rahat kazanırken ilk Joshua King'den geldi. Norveçli santrfor Süper Lig'de de Kasımpaşa'ya 2 gol atmıştı. Serdar Dursun'un 89'da attığı gol tabelayı belirledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a ortak sponsor Petrol Ofisi'nin, Fenerbahçe ve Galatasaray’a sponsor olacağı açıklandı. Söz konusu sponsorluk anlaşmasının kadın futbol takımları için yapıldığı öğrenildi.