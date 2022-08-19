Türkiye Gazetesi

İç sahadaki Giresun mağlubiyetiyle moralsiz bir hafta geçiren ve Ümraniye maçına hazırlanan Galatasaray’a bir kötü haber de yeni transfer Fredrik Midtsjö’den geldi. Norveçli futbolcu takımın dünkü idmanında sol arka adalesinde ağrı hissetti. İlk tedavisi yapıldıktan sonra MR’ı çekilen futbolcunun adalesinde kanama ve 2. derece zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan Midtsjö’nün geri dönmesinin bir ayı bulacağı öğrenildi.

DUBOIS TESELLİSİ

Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar’dan transfer edilen Midtsjö, bu sezon Süper Lig’deki iki maçta da görev almış ve futboluyla ‘tam isabet transfer’ dedirtmişti. Giresunspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcu, ilk hafta Antalyaspor deplasmanında sonradan oyuna girip üç puanı getiren golün asistini yapmıştı. Bu arada gelir gelmez sakatlanan bir diğer yeni transfer Leo Dubois’nın koşulara başlaması bir nebze olsun moral verdi.

BAŞIN SAĞ OLSUN DURSUN BAŞKAN

G.Saray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti. Kezban Özbek’in cenazesinin, bugün Levent Afet Yolal Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Başta TFF olmak üzere kulüpler Özbek için başsağlığı mesajları yayımladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a ortak sponsor Petrol Ofisi'nin, Fenerbahçe ve Galatasaray’a sponsor olacağı açıklandı. Söz konusu sponsorluk anlaşmasının kadın futbol takımları için yapıldığı öğrenildi.

Okan Buruk eski öğrencisi Cengiz Ünder'i Galatasaray'a transfer olması için ikna etmeye çalışıyor Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri... Fransız devi Marsilya'nın geçen sezon AS Roma'dan kiraladığı, bu yaz da 8.4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığı milli yıldızın kiralanması için harekete geçildi.