Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sezonun değil son yılların en büyük transferini gerçekleştirmek üzere. İngilizlerin “Harika çocuk” olarak nitelendirdiği 26 yaşındaki yıldız, siyah beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Futbol kamuoyunda Dele Alli’nin son zamanlarda performansından yaşadığı gerileme ve özel hayatındaki sıkıntılar sıkça dillendirilince konuyu yöneticilere sorduk. Dele Alli transferinde her konunun detaylıca araştırıldığını belirten siyah beyazlı idareciler, İngiliz yıldızın takıma büyük katkı vereceğinden emin.

ARADIĞI ORTAM

Teknik direktör Valerien Ismael’in de transfer için onay vererek “Dele Alli yeteneklerini koruyan bir oyuncu. Beşiktaş’ta kendisini sadece futbola vereceği ortamı bulacak” dediği belirtildi. Öte yandan pazar günü Karagümrük ile oynanacak maçı tribünden izlemesi beklenen Dele Alli için siyah beyazlı yöneticiler, “Bizim stadımıza geldiğinde ve muhteşem taraftarımızı gördüğünde bile içindeki futbol ateşi ortaya çıkacaktır. Bundan şüphemiz yok” yorumunda bulundu.

JAMIE REDKNAPP: BEŞİKTAŞ TEK ŞANSI!

Liverpool efsanelerinden Jamie Redknapp, Dele Ali’nin Beşiktaş’a transfer ihtimalini değerlendirdi. İngiliz efsane, “Şu an Dele Alli’nin elinde Beşiktaş’tan başka seçenek yok. Bu haldeyken onu isteyecek olan bir Premier Lig kulübü düşünemiyorum. Kariyerini tekrar inşa etmesi için Beşiktaş büyük bir şans” diye konuştu.

TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Fildişili sol kanat oyuncusu Siriki Dembele’yi kadrosuna katmak için İngiliz kulübüne teklifte bulundu. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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