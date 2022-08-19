Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.

Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK DUBOİS

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leo Dubois, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda her iki oyuncu kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkabilecek.

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RECEP UÇAR'DAN İDDİALI SÖZLER

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon ikinci olarak 84 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Galatasaray karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Uçar, ligin 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray, her sene olduğu gibi bu sezona da şampiyonluk parolasıyla çıkıyor. Çok ciddi transferler yaptılar, iyi bir teknik adamı takımın başına getirdiler. İyi oyunculardan kurulu, şampiyonluk hedefleyen bir ekip. Bizim için zor bir maç ama onlar için de zor olacak. İlk 2 maçta olduğu gibi çıkıp kendi oyununu oynamaya çalışan bir Ümraniyespor izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor'un ardından Galatasaray, Adana Demirspor ve Trabzonspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine 46 yaşındaki teknik adam, "Fikstürün avantaj mı, dezavantaj mı olduğu alınacak sonuçlardan sonra ortaya çıkacak. Amacımız kiminle oynarsak oynayalım kendi futbolumuzu sergilemek. İyi futbol oynamak ve sonuç alabilecek her türlü mücadeleyi ortaya koymak istiyoruz. Zorlu maçlarla sezonu açacağız." ifadelerini kullandı.

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