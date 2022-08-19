Türkiye Gazetesi

DELE ALLİ NE ZAMAN GELİYOR?

Premier League ekibi Everton, Dele Alli transferinde son dakika pürüzü çıkarttı. Saha önce satın alma opsiyonu ve kiralama ücreti için Beşiktaş'la anlaşmaya yakın olan Everton, bu konularda fikir değişikliği yaşadı.

A Spor'a göre; İlk etapta İngiliz yıldız için kiralama ücreti istemeyen Everton'ın, şu an Beşiktaş'tan ücret talep ettiği belirtildi. İngiliz ekibinin ayrıca, daha önce 7-7.5 milyon euro seviyelerinde konuşulan satın alma maddesini de 9-9.5 milyon euro'ya çıkarmak istediği aktarıldı.

Beşiktaş Dele Alli'ye ilaç olacak Siyah beyazlı yöneticiler, özel hayatındaki problemler sebebiyle kendisini sahaya veremeyen 26 yaşındaki yıldız için, “Pazar günü taraftarı bile görse bile kendine gelir” yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ EVERTON'U MASRAFTAN KURTARDI

Everton, geçtiğimiz ocak ayında Dele Alli’yi Tottenham’dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak anlaşma şartlarında, yıldız futbolcunun 20 maça çıkmasının ardından 10 milyon Pound’luk ödeme yapılacağı maddesi yer alıyordu. 26 yaşındaki futbolcu Everton formasıyla 13 maçta oynadı. Maviler, Alli’yi Beşiktaş ’a kiralayarak en azından bu sezon 10 milyon Pound ödemekten kaçınmış olacak.

PAZAR GÜNÜ GELİYOR

Beşiktaş'ın, Everton'ın bu yeni taleplerini çözmeye çalışıyor. Dele Alli'nin de yeni bir sayfa açmak adına Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Bu yüzden transferin bitmesi bekleniyor. Dele Alli için bir jet hazırda bekletiliyor. İmzalar atılır atılmaz yıldız isim İstanbul'a getirilecek. Pazar ya da pazartesi günü Dele Alli'nin İstanbul'da olması bekleniyor.

Kaynak: Lampard'ın açıklamaları (İngilizce)

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