Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha... Belçika'nın Westerlo kulübü, Muhammed Gümüşkaya’nın transferi için sarı-lacivertliler ile anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki orta saha, sözleşme detaylarının netleşmesinin ardından Westerlo ile 4 yıllık imza atacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe bu transferden 500 bin euro bonservis elde edecek. Öncelikli satın alma hakkı Fenerbahçe'de olacak ve genç futbolcu başka bir kulübe satılırsa Fenerbahçe'ye yüzde 40 pay verilecek.

Muhammed Gümüşkaya, geçen sezonu Giresunspor’da kiralık olarak geçirmiş, 17 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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