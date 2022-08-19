Türkiye Gazetesi

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Bertrand Traore yarın İstanbul’da olacak.

ASTON VİLLA SERVET ÖDEMİŞTİ

Aston Villa'nın 2020 yazında Olympique Lyon'dan 18.40 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Burkina Fasolu sağ kanat forveti, Birmingham ekibine 4 yıllık imza atmıştı. Başakşehir güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan bu futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.

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