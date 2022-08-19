OAKA Arena’da oynanan mücadeleye milliler, Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Emir Kabaca ve Alperen Şengün beşiyle başladı.
İlk periyodu 22-15 geride bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 43-42 yenik girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan ay-yıldızlılar, son bölüme 69-63 önde girmesine rağmen salondan 89-80 mağlup ayrıldı.
Milli takımda Furkan Korkmaz 22, Cedi Osman 17, Alperen Şengün ile Şehmus Hazer 10'ar sayıyla oynadı.
Yunanistan’da ise Kostas Antetokounmpo 19 sayı kaydetti.
Basketbol haberleri... A Milli Takım Slovenya'ya mağlup! Doncic & Dragic ikilisinden 51 sayı yedik A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında Slovenya'ya uzatma sonunda 104-103 yenildi. Sinan Erdem'de basketbol severler, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz'ın yanı sıran Luka Doncic ile Goran Dragic gibi NBA yıldızlarını izleme şansı buldu.