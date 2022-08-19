Türkiye Gazetesi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip, Haris Seferovic, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Tempolu bir oyun ortaya koyamayan Galatasaray, yaptığı pas hatalarıyla da ritim bulmakta zorlandı. Ev sahibi ekip Ümraniyespor ise kapılan toplar sonrası yakalanacak hızlı ataklarla gol pozisyonu arasa da istediğini gerçekleştiremedi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Bafetimbi Gomis'ten 2 maçta 6 puan! Galatasaray Ümraniyespor'u geç gelen golle devirdi Süper Lig'in 3. haftası Ümraniyespor - Galatasaray maçıyla başladı. Haris Seferovic'in 2 net fırsattan yararlanamadığı maç 0-0 bitecek derken 77'de oyuna giren Bafetimbi Gomis 86'da uzaktan müthiş bir gol atarak Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu. Tecrübeli santrfor ilk hafta da Antalya deplasmanında son dakika üçlüğü atmıştı!

İkinci yarıda Dries Mertens'in oyuna girmesiyle daha etkili olan Galatasaray, Seferovic, Sacha Boey ve Mertens ile girdiği pozisyonlarda golü bulamadı. Uzun süre skoru değiştiremeyen sarı-kırmızılılar, aradığı golü 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in ayağından buldu ve öne geçti. Rakibine net gol şansı vermeyen Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu skorla Galatasaray, 3. haftada 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

GOMİS MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Galatasaray'a bu sezon 6 puanı tek başına kazandıran 37 yaşındaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis, maçtan sonra yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor, bu yüzden, bu gol kendisine... Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olmaktan dolayı gururluyum. Geçmişi bırakıp, geleceğe de bakmak lazım. Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Gururlar bu formayı taşımaya özen gösteriyorum."

"Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarlar hep beni destekledi. Ayrıldığımda üzüldüm ama geri döndüm. Onlar için savaşıyorum. Bir aslan ailesini her zaman korur. Galatasaray'ın sembolü olarak tarihe geçtim."

Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek Levent Afet Yolal Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek, Levent Afet Yolal Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

GALİBİYET GOLLERİ GOMİS'TEN

Galatasaray'ın bu sezon aldığı 2 galibiyette golleri Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligin ilk haftasında deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçında 89. dakikada oyuna giren Gomis, 90. dakikada 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

Tecrübeli santrfor, 78. dakikada dahil olduğu Ümraniyespor mücadelesinde de 86. dakikada attığı golle skordaki dengeyi bozarak 3 puanı takımına getirdi.

Öte yandan, Galatasaray, konuk olduğu İstanbul takımlarını 5 maç sonra yenebildi.

İstanbul takımlarına konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

"Cimbom" Ümraniyespor galibiyetiyle İstanbul deplasmanındaki 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

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