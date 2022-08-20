Münih 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası, Almanya'nın Münih kentinde devam ediyor. Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen şampiyonada erkekler 400 metre engelli final yarışı gerçekleştirildi. Milli atlet Yasmani Copello yarış sonucunda bronz madalya kazanmanın sevincini yaşadı.
Küba asıllı milli atletin dereceleri:
Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları - Bronz
2016 Avrupa Şampiyonası - Altın
2017 Dünya Şampiyonası - Gümüş
2018 Avrupa Şampiyonası - Gümüş
2022 Avrupa Şampiyonası - Bronz
RAMİL GULİYEV ŞANSSIZLIK YAŞADI
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalinde ülkemizi temsil eden Ramil Guliyev, geçirdiği sakatlık sebebiyle yarışı tamamlayamadı.
Yasemin Can'dan 5 bin metrede gümüş! Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı... Milli atlet Yasemin Can, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin metrede gümüş madalya elde etti. Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli, Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide finale yükseldi.