Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 65'te oyundan aldığı Kerem Aktürkoğlu için şunları söyledi:

"Geçen senin iyi oyuncularından biri. Milli oyuncu. Hem Türk futbolu hem de Galatasaray’a uzun süre hizmet edecek bir oyuncu. Kerem çok çalışıyor. Oyunu Kerem üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır. Kerem’in performansının daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Biz takım olduğumuzda bütün oyuncuların performanslarının da artacağını düşünüyorum"

Bafetimbi Gomis'ten 2 maçta 6 puan! Galatasaray Ümraniyespor'u geç gelen golle devirdi Süper Lig'in 3. haftası Ümraniyespor - Galatasaray maçıyla başladı. Haris Seferovic'in 2 net fırsattan yararlanamadığı maç 0-0 bitecek derken 77'de oyuna giren Bafetimbi Gomis 86'da uzaktan müthiş bir gol atarak Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu. Tecrübeli santrfor ilk hafta da Antalya deplasmanında son dakika üçlüğü atmıştı!

"ICARDİ'NİN MAAŞINI VEREMEYİZ"

Hücum bölgesine takviye yapmayı düşündüklerini söyleyen Buruk, "Hücum hattına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Daha yönlü bir oyuncu bulabilirsek elimizdekilerden farklı, farklı bir takviye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin ilgili ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Icardi ilgili daha önce adı geçti, çok önemli bir oyuncu. Çok yüksek maaş kazanan oyuncular. O maaşların Türkiye’de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin menajeriyle 3 kez görüşüldü! Galatasaray asıl bombayı henüz patlatmadı... Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile daha önce 3 kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Fransa basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, PSG'den ayrılması beklenen Arjantinli forvet Mauro Icardi için görüşmelere başladı.

MERTEN FORVET ARKASI

Dries Mertens’in net mevkisinin forvet arkası olarak düşündüklerini ifade eden Okan Buruk, "Geçen sene de orada oynadı. Sol kenarda oynayacağı yerlerden biri. Yüzde yüzünü bulduğu zaman sol tarafta da yer alabilir. En verimli olduğu yer forvet arkası olarak gözüküyor. 45 dakikayı iyi bir şekilde çıkarttı. Hafta içi bakacağız, değerlendireceğiz. Diğer maça 8 gün süre var. Yüzde yüz bir şekilde hazır olacağını düşünüyoruz. Buraya geldiğinde ilk maçına 4 antrenmanla çıktı. Bu da ikinci haftası, normalde oyuncular 6 haftada hazırlanıyor" diye konuştu.

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