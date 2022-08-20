Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Ada havası giderek yoğunlaşıyor. Kadrosunu İngiltere Premier Lig tecrübeli oyuncularla donatan siyah beyazlılar, bu konuda hız kesmiyor. Beşiktaş’ta şu an İngiltere’de top koşturmuş sekiz oyuncu bulunuyor. Her konuda anlaşılan ve en geç yarın İstanbul’a gelmesi beklenen dünya yıldızı Dele Alli’den sonra bir oyuncu daha Ada’dan gelmeye hazırlanıyor. Sol kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren yöneticiler son olarak Bournemouth forması giyen Siriki Dembele’ye kancayı attı.

ELİ KULAĞINDA

Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun kiralanması için çalışılıyor. Bournemouth ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncu ve menajeriyle her konuda anlaşmaya varıldı. İngiliz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda ise görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. Dembele ve Dele All’nin transfer edilmesiyle birlikte Beşiktaş’ın kadrosundaki İngiltere Premier Lig’de top koşturmuş oyuncu sayısı 10’a yükselecek.

SALI İMZAYA GELİYOR

Emirhan İlkhan’ın transferi sonrası genç bir orta saha arayan Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin’de mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Sivasspor’a 1,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Salı günü imza atacak olan 21 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon lira ödenecek.

GENÇLER İMZALADI

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcular Halil Çiçek ve Berkay Kençtemur ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. 2004 doğumlu Çiçek ile 2005 doğumlu Kençtemur, 2024-25 sezonu sonuna kadar siyah beyazlı formayı giyecek.

Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması... Beşiktaş İngiliz yıldıza kavuşuyor Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş ile her konuda anlaşan Dele Alli konusunda görüş belirtti... İngiliz çalıştırıcı, "Dele Alli'ye ilgi var, son birkaç gün içinde kamuoyuna yansıdı. Bizim kendimizi düşünmemiz gerekiyor ve bu gerekli duruyor. Dele Alli'nin de bu teklifi düşünmesi gerek" yorumunda bulundu.

Beşiktaş Dele Alli'ye ilaç olacak Siyah beyazlı yöneticiler, özel hayatındaki problemler sebebiyle kendisini sahaya veremeyen 26 yaşındaki yıldız için, “Pazar günü taraftarı bile görse bile kendine gelir” yorumunu yaptı.