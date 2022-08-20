Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yaptığı transferle fırtına gibi esen Galatasaray, dün etkili bir oyun ortaya koyamasa da kazanmayı bildi: 1-0. Sarı kırmızılılar ligin yeni takımı Ümraniye karşısında ne baskı kurabildi ne de çizilmiş bir hücum organizasyonu sergiledi. Üstüne üstlük savunması da çok savruk gözüktü. Buna rağmen usta ayaklarıyla fırsatlar yakalayan Okan Buruk’un öğrencileri, 90 dakikanın son anlarında Gomis’in müthiş golüyle haftayı üç puanla kapattı.

DİREKLER İZİN VERMEDİ

İleride baskılı başlayan Galatasaray 4’de rakibi hataya zorladı. Seferovic karşı karşıya kaldığı anda vurmak yerine pası tercih edince yüzde 100’lük pozisyon kaçtı. 25’de Yunus Akgün’ün ceza sahası çizgisinden vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 41’de bu kez Nelsson geri pas hatası yaptı. Sarı kırmızılı savunma oyuncusu son anda kendi hatasını telafi ederek skorun değişmesini engelledi. İlk yarının sonunda Oliveira’nın şutu direkte patladı.

SERKAN'DAN KURTARIŞLAR

İkinci yarıda yeni transfer Mertens’in oyuna girmesiyle Galatasaray hücumu hareketlendi. 50’de Kerem Aktürkoğlu’nun defansın arkasına attığı topa Seferovic ince dokundu. Direkt bir kez daha geçit vermedi. 54’de Boey vurdu, kaleci Serkan uzayıp köşeden çeldi. 70’de Mertens’in kafa vuruşunda, Serkan yine kalesini gole kapattı. 86’da Gomis yayın üzerinde dönerek harika vurdu ve üç puanı getiren golü attı: 0-1.

SAÇ BAŞ YOLDUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hem mutlu hem de dertliydi! “Havalar sıcak, nem var. Hepimiz terliyoruz. Bu oyunu biraz etkileyen bir şey” derken ilk yarıya dikkat çekip “Yaptığımız hatalara bazen inanamadım, saç baş yoldum. Yine de 3-4 pozisyon bulduk” diye konuştu.

EN AZ 3 TRANSFER

Tam olarak hazır olmadığımızı görüyorum. Klişe olacak ama zamana ihtiyacımız var” ifadesini kullanan Buruk “İkinci yarıdaki 20-25 dakikalık tempoyu genele yaymalıyız. Mertens ve Torreira saha içerisinde bize artı kattı. Transfere çalışıyoruz, en az 3 tane daha oyuncu düşünüyoruz” dedi.

YUNUS AKGÜN ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ

Galatasaraylı Yunus Akgün: Çok pozisyona girdik ve çok fazla gol kaçırdık. Kazandık ve mutluyuz. Yeni transferler geldi zamanla daha çok alışacağız, çok daha iyi olacağız. Çok daha iyi bir Galatasaray olacaktır. Full konsantrasyonla Trabzon maçına çıkacağız.

SACHA BOEY: OKAN HOCA İÇİN BEKLER ÖNEMLİ

Sarı kırmızılı takımın savunmacılarından Sacha Boey: Beklerin Okan Hoca’nın oyun planında önemli bir yeri var. Maçın son bölümlerinde taze kanlar girdi ve oyunun kontrolünü aldık sonra da golü bulduk. Sonuç olarak elimizden geleni yaptık ve kazandık.

GOMIS: BİR ASLAN AİLESİNİ HER ZAMAN KORUR

Attığı golü annesini kaybeden Başkan Dursun Özbek’e armağan eden Bafetimbi Gomis duygularını anlattı: Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Gururla bu formayı taşımaya özen gösteriyorum. G.Saray’dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftar beni hep destekledi. Ayrıldığımda üzüldüm ama geri döndüm. Onlar için savaşıyorum. Bir aslan ailesini her zaman korur. Galatasaray’ın sembolü olarak tarihe geçtim. Şimdi sırada Trabzonspor maçı var.

TARİH YAZARI

Sarı kırmızılı takımdan ayrılığı tartışılan ve sonra tekrar Florya’ya dönmesi camiada sevinçle karşılanan Bafetimbi Gomis, formanın hakkını veriyor. Fransız oyuncu yedek kuvvet olarak görülse de “A klas” işler çıkarıyor. Antalya deplasmanının ardından Ümraniye önünde de takımını kurtaran Gomis, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla 40 gole ulaşan dördüncü yabancı oyuncu oldu.

Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu Bafetimbi Gomis oldu Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Galatasaray, ligdeki 2. galibiyetini aldı. 3 puanı getiren golü atan ve Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olan Bafetimbi Gomis, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum" dedi.

Gomis'ten sihirli dokunuş Kerem'in direği dövdüğü maçta Luiz Adriano’nun penaltısını Muslerakurtardı. 'G.Saray sezona iki puan kaybıyla başlıyor' denirken 89'da oyuna giren Gomis topla ilk buluşmasında üç puanı getirdi.

Bafetimbi Gomis'ten 2 maçta 6 puan! Galatasaray Ümraniyespor'u geç gelen golle devirdi Süper Lig'in 3. haftası Ümraniyespor - Galatasaray maçıyla başladı. Haris Seferovic'in 2 net fırsattan yararlanamadığı maç 0-0 bitecek derken 77'de oyuna giren Bafetimbi Gomis 86'da uzaktan müthiş bir gol atarak Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu. Tecrübeli santrfor ilk hafta da Antalya deplasmanında son dakika üçlüğü atmıştı!