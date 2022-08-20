Türkiye Gazetesi

Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde takım planlamasını sağlam temeller üzerine oturtan Trabzonspor, keşfedip, parlatıp, vitrine çıkardığı oyuncularla transfer piyasasının gözdesi oldu. Bordo mavililer son olarak altyapısından yetiştirip Avrupa futboluna sunduğu Ahmetcan Kaplan’ı 9,5 milyon avroya Hollanda devi Ajax’a göndererek yine dikkatleri üzerine çekti.

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Okay Yokuşlu’nun 6 milyon avroya Celta Vigo’ya transferini, 16,5 milyon avro karşılığında Lille’in yolunu tutan Yusuf Yazıcı izlemişti. Crystal Palace’tan kiralanan Sörloth’un da 20 milyon avroya Leipzig’e transferinde başrolü oynayan Trabzonspor, kasaya 10 milyon avro koymuştu. Sıradaki isimlerin Abdülkadir ve Uğurcan olması bekleniyor.

Trabzonspor futbolcu fabrikası Ajax'a 9.5 milyon euroya stoper sattı! Ahmetcan Kaplan resmen Hollanda devinde... Futbolcu fabrikası Ajax, Trabzonspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan için 9.5 milyon euro bonservis ödedi. Hollanda devine bugün 5 yıllık imza atan Ahmetcan, Şota'dan sonra Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan 2. futbolcu oldu.

Mountassir Lahtimi yıllık ücreti ne kadar? Trabzonspor sözleşme detaylarını açıkladı Trabzonspor, Fas ekibi Fath Union Sport Rabat'tan 21 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun sözleşme detayları KAP'a bildirildi.