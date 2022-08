Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona Şampiyonlar Ligi hayaliyle başlayan ancak Dinamo Kiev’e elenerek Avrupa Ligi’ne kalan Fenerbahçe, Ümraniyespor ile de ligin ilk maçında sahasında 3-3 berabere kalınca, camiada “Yine hayal kırıklığı mı yaşayacağız” soruları başlamıştı. Ancak Jorge Jesus, dokunuşlarıyla günden güne daha iyiye giden bir Fenerbahçe’yi oluşturmaya başladı. Geçen hafta ligde Kasımpaşa’ya 6 gol atan takımdan 7 oyuncuyu değiştirerek Austria Wien karşısına çıkaran Jesus, cesur kararlarıyla ve maç içindeki hamleleriyle de hocalık dersi verdi.

TEK SİSTEM KAZANMAK

Viyana’daki maçtan sonra “Benim için ideal on bir yok, oynamaya müsait on bir var” sözleriyle sistem ve kadro tartışmalarını bir kenara atan Portekizli teknik adam son beş maçında rakip filelere 15 gol bırakan takımın “henüz istediği düzeyde olmadığını” söyleyerek çok daha fazlasını istediğini ortaya koydu. Jesus’la Fenerbahçe tek bir oyun sistemine bağlı olmayacak. Maça ve rakibe göre çift forvet ya da üçlü forvet, dörtlü ya da üçlü defans dizilimleri olacak. Geniş kadronun her türlü taktik varyasyona hazır olması gerektiğini söyleyen Jesus oyuncularına da “Herkes her maça hazır olsun” mesajını veriyor.

KING’DEN O SELAMIN AÇIKLAMASI

Austria Wien karşısında Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki 100. golüne imza atan Joshua King’in asker selamı merak konusu olmuştu. Norveçli oyuncu golden sonraki sevinciyle ilgili olarak “Taraftarlara Fenerbahçe’nin askeri olduğumu söylemek istedim” açıklamasını yaptı.

3 TEMMUZ’UN ARDINDAN

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecinde görevli olan savcılık ve emniyet mensupları için İçişleri Bakanlığı’na dava açtığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe’ye itibarının iadesi talepli tam yargı davası açıldığı vurgulandı.

OYNADIKÇA ATARIM

Teknik direktör Jorge Jesus’un takımın başına gelmesiyle yedek kulübesine hapsolan golcü futbolcu Serdar Dursun daha fazla oynamak istediğini söyledi. Daha çok gol atmak ve takıma daha çok katkı sağlamak istediğini dile getiren Serdar “Oynadıkça, süre buldukça daha çok gol atarım. Her maç performansım üzerine koymak istiyorum. Her sisteme çabuk uyum sağlarım. Yeter ki top ceza sahasına gelsin” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığına dava! Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz 2011 ve sonrasında yaşananlar için İçişleri Bakanlığına karşı "maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası" açıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi! Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunun ilk haftasında Başakşehir'e 4-0, ikinci haftasında ise Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa, teknik direktörleri Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı. Yeni hoca konusunda ilk isim de belli oldu, işte detaylar...